حبس وضرب.. جرائم عنف ضد الأطفال في الكويت خلال ساعات قليلة

تلقت الأجهزة الامنية في الكويت بلاغا من رجل يتهم زوجته بالاعتداء على طفلتهما البالغة من العمر 14 عاما، ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى تلقى شكوى أخرى بسبب سيدة تترك طفل صغير في المنزل لساعات طويلة بمفرده، بحسب ما نشرت صحيفة "الراي" الكويتية.

تتشابه القضيتين في العنف الممارس ضد الأطفال، إلا أن الأولى كان بلاغ مقدم من رجل كويتي ضد زوجته، يتهمها في بضرب نجلتهما البالغة من العمر 14 عاما ضربا مبرحا، وقدم تقارير طبية تؤكد صحة كلامه، بوجود لعلامات ضرب على جسد ابنته.

وسجل المغفر القضية باعتبار واقعة اعتداء الأم على ابنتها جنحة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الجهات المعنية البلاغات المقدمة ضد ضرب الأطفال لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد ساعات قليلة أتت للمخفر بلاغا آخر، حيث اشتكى الجيران من وافدة مصرية إلى الكويت، تترك طفل صغير في المنزل بمفرده لساعات طويلة، وصلت 10 ساعات يوميا وتذهب للعمل.

Advertisements

وضبطت الأجهزة الأمنية تلك السيدة البالغة من العمر 29 عاما، وأحالتها للتحقيق بتهمة إهمال الطفل، البالغ من العمر 5 سنوات، حيث اشتكى الجيران من سماع صراخه واستغاثته يوميا بسبب تركه في المنزل بمنطقة حولي.

واعترفت السيدة بأنها تركته على مدار شهرين في المنزل بمفرده كي تذهب للعمل، وهو ابنها من طليقها وهو وافد مصري كذلك مقيم في الكويت، وأحيلت إلى الإدارة العامة للتحقيقات التي تتولي التحقيق مع الأم.

وتسعى السلطات الكويتية للحد من حالات العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله والتي تتكرر في البلد الخليجي بين الحين والآخر من قبل المواطنين والوافدين، وذلك من خلال سَنّ القوانين لحماية الأطفال، كالقانون 21 الذي يهدف إلى حماية الطفل ومعاقبة أفراد الأسرة المعتدين على الأطفال بالضرب، فضلًا عن تشغيل الخط الساخن رقم 147 للتبليغ عن أي حالة اعتداء على الأطفال.

​