أسعار تبدأ من 65 جنيهًا.. أشهر الخيام الرمضانية على شواطئ بحر الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يفضل كثيرون تناول الإفطار والسحور مع العائلة والأصدقاء، وسط أجواء رمضانية رائعة على شاطئ البحر، وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أفضل الخيام الرمضانية للاستمتاع بتناول الإفطار والسحور على شواطئ بحر الإسكندرية.

-خيمة طبلية:

يمكنك الاستمتاع بتناول وجبات الإفطار والسحور على البحر مباشرة، مع الاستماع إلى التواشيح والموسيقى الرمضانية، بسعر 185 جنيهًا.

العنوان: شاطئ 26 يوليو، بجوار سان ستيفانو.

-خيمة قصر السنوسي:

في أجواء ريفية رائعة تستطيع تناول وجبة الإفطار، مع الاستمتاع بالعروض الترفيهية والحفلات اليومية، بسعر 190 جنية للفرد الواحد.

العنوان: شارع 45 الدولي، المتفرع من شارع مصطفى كامل، سادس كوبري بالطريق الدولي.

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-خيمة السلطان

على نسيم البحر وفى أجواء رمضانية رائعة تقدم الخيمة وجبات سحور بسعر 65 جنية للفرد، وإفطار بأسعار تبدأ من 125 وتصل إلى 175 جنية للفرد الواحد.

العنوان: نادى ٦ اكتوبر أمام الشيخ وفيق

-خيمة خان النوبية:

على الطراز النوبي تقدم خيمة خان وجبتي الإفطار والسحور، مع الفقرات الفنية والترفيهية، بسعر يبدأ من 150 إلى 180 جنيها للفرد الواحد

العنوان: بحيرة نادي المهندسين في منطقة سابا، بشرق الإسكندرية.

-خيمة ليالي رمضان:

على البحر مباشرة استمتع بسحور رائع مع الأغاني الرمضانية، سعر الفرد 200 جنيه شامل بوفيه الحلويات البرنامج الغنائية والاستعراضية التي يبدأ من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 1 صباحاً.

العنوان:

544 طريق الجيش، سيدي بشر بحري، في المنتزه، بهيلتون الإسكندرية كورنيش