استوحي إطلالتك الرمضانية من "مريم أوزرلي" بطلة حريم السلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد: يفضل بعض النساء ارتداء العباءات والقفاطين في شهر رمضان، وخاصة في سهرات السحور والعزائم، للظهور بإطلالة مميزة بأجواء الشهر الكريم. يستعرض لكم "مصراوى"، تشكيلة رائعة من القفاطين بلمسة تركية مستوحاة من شخصية السلطانة هُيام "التي جسدت دورها الممثلة التركية "مريم أوزرلي " في المسلسل الأكثر شهرة في الوطن العربي "حريم السلطان". تميزت القفاطين والفساتين المستوحاة من الطراز العثماني بالرقي والأناقة، لدقة التطريزات وجودة الأقمشة. يمكنك ارتداء الألوان الزاهية من هذه القفاطين التي اتسمت بالأنوثة والنعومة.

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