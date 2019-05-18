بينهم صلاح.. كيف يقضي اللاعبون المسلمون حول العالم رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم

يحتفل المسلمون حول العالم بشهر رمضان المبارك، لكن بالنسبة للرياضين يزداد الشهر خصوصية، عندما يأتي بالتزامن مع المنافسات الرياضية مثل هذا العام.

وفي هذا التقرير نتناول ماذا يفعل الرياضيين المسلمون عندما يأتي رمضان بالتزامن مع احتدام المنافسات بالبطولات المختلفة.

كرة القدم

هناك الكثير من النجوم المسلمين يلعبون في أكبر أندية العالم، مثل محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في ليفربول، ومحمد النني وزميله الألماني مسعود أوزيل في أرسنال الإنجليزي، والفرنسي بول بوجبا في مانشستر يونايتد.

في العام الماضي، جاء رمضان أثناء الاستعداد لفعاليات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث ذهب بول بوجبا خلال رمضان لأداء مناسك العمرة.

وهذا العام، جاء رمضان بالتزامن مع الجولات النهائية للدوري الإنجليزي الممتاز، ومنافسات الدورين قبل النهائي والنهائي لدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

وبعد انتهاء منافسات الدوري الإنجليزي، ذهب محمد النني لأداء العمرة والتقط بعض الصور، كرر بوجبا أيضا ما فعله العام الماضي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن صلاح وماني قد خاضا المبارة الأخيرة بالدوري أما نادي لفرهامبتون صائمين.

وفي عام 2016، أثار أوزيل الألماني صاحب الأصول التركية غضب المسلمين، عندما صرح بأنه لن يستطيع الصيام خلال فعاليا بطولة أمم أوروبا "اليورو". بحسب "دويتشه فيله".

وفي نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني، أعلن روبن بونس، المعالج الطبيعي الخاص بنادي ليفربول الإنجليزي قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة أن صلاح وماني سيفطران يوم المباراة واليوم السابق له، وفقا لخطة غذائية متكاملة وضعها طبيب التغذية. بحسب "سكاي نيوز".

لكن السنغالي ماني أصر على لعب المباراة النهائية وهو صائم.

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فيما صام الثلاثي المغربي لنادي "أياكس أمستردام " الهولندي، وهم حكيم زياش، وزكريا لبيض، ونصير مزروعي خلال مباراة الإياب أمام نادي توتنهام هوتسبير. بحسب "ميرور" البريطانية.

كرة السلة

أنيس كانتر، لاعب كرة سلة سويسري من أصول تركية، ويلعب في نادي بورتلاند تريل بلازيرز المنافس في الدوري الأمريكي لكرة السلة "NBA". الذي تتزامن مبارياته الحاسمة مع شهر رمضان الكريم.

ويحكي كانتر لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن: " شهر رمضان يختلف هذا العام عن أي تجربة عرفتها على الإطلاق لأنه يتزامن مع تصفيات الدوري الأمريكي للمحترفين. يواجه فريقي، فريق بورتلاند تريل بليزرز، في واحدة من أهم المباريات التي ربما سألعبها على الإطلاق. أختبر هذا العام حدود قوتي الجسدية بطريقة لم أشهدها من قبل. لكنني أيضًا أدركت إمكاناتي وكيف يمكن أن تتحول القوة الداخلية إلى نصر".

وكان الأسطورة الأمريكية صاحب الأصول النيجيرية، حكيم عليوان، صاحب الـ56 عام، والمعتزل منذ عام 2002، يصوم رمضان مؤكدا أن الصيام لا يؤثر على مهارات اللاعب، ويقول إنه يشعره بأنه أخف وأسرع وأكثر تركيزا وحضورا عقليا.

كرة القدم الأمريكية

كان حمزة عبد الله،35 عاما يلعب في دوري كرة القدم الأمريكية "NFL" لصالح فريق كانساس سيتي تشيفس، فيما يلعب أخوه حسين لصالح نادي مينيسوتا فيكينجز، وكلاهما أمريكي.

ويحكي حمزة لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن رمضان عندما جاء خلال منافسات الدوري المحتدمة، كان فرصة رائعة له ولأخيه، لتعريف زملائهم أكثر على الإسلام الذي غالبا ما يساء فهمه في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه بالفعل تمكن من كسب تعاطف ودعم زملائه خلال الشهر، لأنهم احترموا فكرة أن تتخلى عن الطعام والشراب الذي تحبه نم أجل خالقك، حتى أنه تمكن من إقناع أحد زملائه بعدم تناول "البيكون" المصنوع من لحم الخنزير.

وتابع حمزة الذي اعتزل اللعب منذ عام 2012، أنه وأخيه كانا يدركان مدى صعوبة للعب خلال الصيام، خاصة عندما تلعب بين النخبة، الذين يتناولون كمات هائلة من السعرات الحرارية لمواصلة التمارين الشاقة.

وفي أحد المواسم وبينما كان يتعافى من ارتجاج في المخ، قرر أنه سيصوم رمضان كاملا، وبعد نهاية الشهر قال إنه لا يلوم أي رياضي مسلم إذا قرر الإفطار، وأنه فعل ذلك لأنه يرى أن الرياضيين المسلمين يجب أن يكونوا قدوة ونموذج يحتذى به.