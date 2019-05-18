أزياء جعلت بريانكا شوبرا أيقونة للأناقة .. هل تجرؤين على تقليدها؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً - بالإضافة إلى شهرتها كإحدى نجمات بوليوود، نجحت الممثلة بريانكا شوبرا من أن تضع نفسها ضمن النجمات الأكثر أناقة، وأصبحت واحدة من اللواتي تتبعهن عدسات المصورين لتكشف عن أحدث إطلالاتها.

صحيح أن أزياء "شوبرا" تميل إلى الجرأة وإبراز أنوثتها، لكن يمكن القول أيضاً أنها تقف عند أحدث صيحات الموضة وتنسقها بطريقتها الخاصة التي لا تجرؤ كثيرات على تقليدها.

نستعرض أهم الصيحات التي اعتمدتها خلال هذا العام، خاصة من بعد زواجها الذي كان حدثاً ضخماً على ساحة السينما العالمية.



الفستان قطعة أساسية في خزانة بريانكا شوبرا

إذا بحثنا عن القطعة الأكثر تكراراً بين إطلالات الممثلة الهندية بريانكا شوبرا فنلاحظ ببساطة أنها لا تتخلى عن الفستان، لأنه يحقق لها إطلالات مفعمة بالأنوثة، كما أنه قطعة بارزة في الموضة تشمل كثير من الاتجاهات.

تتصدر الفساتين المكشوفة اختيارات "شوبرا"، شاهدناها بفساتين بدون أكمام وأخرى بشق الساق المفضل لديها. تميل إلى القصات المستقيمة التي تبرز تفاصيل قوامها، كما لا تتخلى عن التصاميم القصير لتكشف عن ساقيها الممشوقات ولون بشرتها الحنطية التي تمنحها سحراً خاصاً.

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اعتمدت بريانكا شوبرا عدد من الفساتين الميدي المطبعة بالورود، وهي صيحة رائجة في موسم الربيع لهذا العام، كما أن هذه القطعة خصيصاً تناسب النساء العربيات لأن أغلب التصاميم تميل إلى الموضة المحافظة، لكن عليكِ محاكاة بريانكا شوبرا إذا اخترت فستان ميدي مورد، في اعتماد حزام رفيع لتضم الخصر وتضيف لمسة أنوثة.



بريانكا شوبرا وخيارالتنانير العصرية



تعتمد بريانكا شوبرا ثلاث أطوال من التنانير، الأولى هي التنورة القصيرة و التي عادة ما تنسقها مع سترة من نفس التصميم، أو تذهب للـ تنانير الميدي، وأخيراً لا تستغني عن التنانير الماكسي.

اعتمدت "شوبرا" التنورة بتصميم القلم الرصاص مع قميص نسائي في إطلالة مونوكروم بلون واحد، كذلك ظهرت بعدد من التنانير المنفوشة و التي عادة ما تنسقها مع تي شيرت بسيط بلون محايد مثل الأبيض أو الأسود.

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