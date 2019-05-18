هند صبري تلهمكِ إطلالة أنيقة بالقفطان المغربي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً - شاركت الممثلة التونسية هند صبري في جلستَيْ تصوير متتاليتين لمناسبة شهر رمضان، وأطلت بأزياء عربية مستوحاة من القفطان.

لماذا تميل هند صبري إلى هذا الأسلوب في الأزياء؟

قفطان على شكل حروف عربية



اختارت هند صبري قفطانًا من الكتان البيج، مطرزًا بالخيوط الذهبية التي شكلت حروفًا عربية غير واضحة، كذلك زينته النقوش المستوحاة من الحضارة الإسلامية، لذلك نسقت معه مجوهرات ذهبية مستوحاة من الستايل نفسه.

هند صبر بقفطان زينته النقوش المستوحاة من الحضارة الإسلامية

هند صبري وخيار الـ جيمبسوت

هند صبري اعتمدت جيمبسوت بيج

كذلك، نشرت هند صبري صورًا لجلسة تصوير أخرى أجرتها لتكون غلاف إحدى المجلات التونسية، واختارت هذه المرة اطلالة رمضانية أكثر عصرية، حيث اعتمدت جيمبسوت بيج، مزينًا من الأكتاف بكاب ذهبي أنيق.

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هند صبري تميل إلى الأزياء العربية



قبل حلول شهر رمضان لاحظنا ظهور هند صبري في أكثر من مناسبة، بأزياء عربية فضفاضة، مثل القفطان، كذلك كانت تكرر الأزياء البوهيمية التي تتشابه مع بعض الأزياء العربية.

اعتمدت هند صبري كيمونو مزينًا بالورود الربيعية، ونسقته بأسلوب عصري يلهمكِ اطلالة تناسب نهار رمضان، حيث ذهبت إلى قميص نسائي وجينز أزرق، لتضيف لمسة مختلفة على الكيمونو الفضفاض.

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هند عادت واعتمدت الكيمونو أو القفطان المفتوح، مزينًا بتطريز عربي ، ونسقته مع جينز ممزق وحذاء رياضي ضخم، كما حملت حقيبة القش الرائجة منذ العام الماضي.

هند صبري

تعتمد هند صبري أيضًا الأزياء البوهيمية بشكل متكرر، والتي تعدّ اختيارًا أنيقًا في خلال شهر رمضان، لا سيما بفضل ألوانها الزاهية وتصميماتها المحافظة.

ظهرت هند صبري باطلالة زرقاء مزينة بصيحة الأهداب من الخيوط الملونة، ونسقت معها زوجًا من الأقراط من الصيحة نفسها، كما نسقت بلوزة بوهيمية مع بدلة رسمية لاطلالة عصرية.