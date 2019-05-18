سكارف neckerchief إكسسوار أساسي لإطلالة ربيع 2019 من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً -

يعود السكارف أو الفولار الذي كان من أبرز إكسسوارات الستينات من جديد إلى ساحة الموضة بعد أن رأيناه يجتاح منصات عروض الأزياء العالمية لموسم ربيع 2019 بألوان وتصاميم وخامات متعدّدة وبأساليب لافتة.

ويعدّ فولار neckerchief الإكسسوار الأساسي لهذا الموسم نظراً للأناقة التي يضفيها على أي إطلالة مهما كانت بسيطة ومينيمالية. وقد تميّز لموسم ربيع 2019 بموديلات ونقشات مختلفة فرأيناه معقوداً حول عنق عارضات الأزياء كبديل لأرقى قطع المجوهرات، أو مزيناً رؤوسهنّ، كما وبرز كربطة للشعر أو كزينة لحقائب اليد الفاخرة مضفياً عليها بريقاً مثالياً.

فولار الـ neckerchief موضة ربيع 2019

السكارف موضة ربيع 2019

اعتمدت الكثير من دور الأزياء العالميّة على الفولار كواحد من إكسسوارات ربيع 2019؛ فرصدناه مزركشاً بطبعات الورود على منصة عرض مايكل كورس Michael Kors .

كما ظهر مضفياً أناقة لا مثيل لها على عنق عارضات أليس+أوليفيا Alice+Olivia من خلال تنسيقه مع بدلة رائعة باللون الأزرق الفاتح.

فولار الـ neckerchief موضة ربيع 2019

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وأخذ فولار الـ neckerchief حصّة كبيرة من عرض دار غوتشي Gucci لربيع 2019. فرصدناه حريرياً رفيعاً مزيناً ياقة القميص ومضفياً فخامة على الإطلالة.

أما المصمم إيلي صعب Elie Saab فقد اعتمد وبقوّة على الفولار بمختلف أشكاله الرفيعة والعريضة، وألوانه السادة والمورّدة خلال عرضه لموسم ربيع 2019. مما أضفى لمسة طبعت بصمة من الرقي على إطلالات العارضات.

الفولار من وحي النجمات

عمدت العديد من النجمات العربيات إلى اعتماد موضة الفولار كواحدة من صيحات موسم ربيع 2019 ذلك لكي يضفين لمسة أنيقة على إطلالاتهنّ. فجاءت النجمة نادين نجيم على رأس القائمة حيث أنها تتمتّع بعنق طويل يليق به الفولار بالأخص القصير منه والمعقود.

الفولار من وحي النجمات

كما رصدنا هذا الإكسسوار وقد اعتمدته نانسي عجرم باللون الأبيض من خلال تنسيقه مع قميص راقي وأنيق. أما رؤى الصبان، فقد كسرت إطلالتها بالفستان ذي طبعات الورود باعتماد فولار طويل باللون الأسود.

حيل عقد الفولار أو السكارف

نضع اليوم بين يديك حيلتين سهلتين جداً لعقد الفولار:

- لإطلالة مفعمة بالأنوثة: اعمدي إلى لفّ فولار حريري ناعم وصغير حول الرقبة بإحكام. من ثمّ، قومي بلف طرفي الفولار حول بعضهما كي يصبح لديك طرف واحد تلفينه بشكل وردة حول نفسه.

اعتمدي هذه العقدة إذا ما كنت من عاشقات الإطلالة الأنثوية الأنيقة خلال أوقات العمل والاجتماعات حيث يجب أن تتألقي وتبرزي بكامل أناقتك.

- لإطلالة أنيقة ناعمة: اعمدي إلى وضع الفولار حول عنقك وتركه متدلياً، من ثم ثبتيه بواسطة حزام حول خصرك.

اقتني إكسسوار الفولار هذا الموسم وأضفي الأناقة والحضور البارز على إطلالتك.