الحجاب الملون موضة أنيقة اعتمديها على طريقة المدونات المصريات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً - من أفكار الستايل التي تتمتع بها المدونات المصرية، هو اختيار الحجاب الملون باعتماد لفات حجاب بدرجات زاهية، أو مع نقوشات أو مطبع بالورود، للتغيّر ولو بطريقة بسيطة باطلالتِك.



وموضة الحجاب الملون مناسبة بشكل كبير لموسم الصيف، بخاصة مع الألوان الزاهية لدرجات الألوان الأكثر عصرية هذا العام. لهذا اخترناها لكِ اليوم على طريقة المدونات المصرية، وأكثر من فكرة بسيطة تساعدكِ بتنسيق الحجاب الملون مع باقي ملابسِك.

الحجاب المخطط بالألوان الزاهية

إيما رشاد بالحجاب المخطط بالألوان

لفتنا الحجاب المخطط بأكثر من لون، الذي اعتمدته المدونة إيمان رشاد، هذه القطعة ستكون أنيقة وأساسية بخزانتِك، مع الفساتين البيضاء العصرية هذا الموسم، أو مع الجاكيت الجينز، أو أيّ قطعة لديكِ ترغبين بأن تعيدي إحياءها من جديد.

رهف الشامي بالحجاب الملون الشيفون

رهف الشامي بحجاب مطبع بالورود

تعتمد المدونة رهف الشامي على الحجاب الملون بشكل كبير بالكثير من اطلالتها، كالحجاب الشيفون المتدرج بألوان غروب أشعة الشمس، نسقت معه عباية مطرزة بالورود البارزة، مناسبة لصاحبات البشرة البيضاء، للمسة خاطفة للأنظار.

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سهر فؤاد بالحجاب بالرسومات الهندسية

سهر فؤاد

أحبت المدونة المصرية سهر فؤاد أن تضيف لمسة شبابية لاطلالتها بالجاكيت الجينز، باعتماد الحجاب ذي الرسومات الهندسية بلوني الأبيض والأسود، مناسب لصاحبات الملامح الرقيقة، والوجه الصغير، لكننا لا ننصح به الصبايا الممتلئات.



كما يناسب هذا الحجاب القمصان ذات الألوان المحايدة، التي تحتارين في طريقة تنسيقها، مع الجينز، والشنطة الميني بأحد ألوان الحجاب، لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

منة السوني بالحجاب الخردلي الفاقع

منة السوني بحجاب التوربان الأصفر

اللون الخردلي من أكثر الدرجات الرائجة بموسم الصيف، فلِمَ لا تعتمدينه بلفات الحجاب، كهذا الستايل بالتوربان العصري من منة السوني، مناسب أكثر لاطلالتكِ على الشاطئ، مع ألوان ملابس أكثر هدوءًا حتى لا تبدي مبهرجة، ومن الممكن أن يناسب هذا اللوك شنط الخوص العصرية لصيف 2019.

الحجاب المطبع بالورود من علا عبد الحميد

علا عبد الحميد بحجاب معرق بالورود مع فستان ملون

لفتنا الحجاب الأبيض المطبع بالورود باللون الفوشي، الذي اعتمدته الفاشينيستا علا عبد الحميد، مع فستانها الزهري، وهو تنسيق مثالي إن أحببتِ اعتماد الحجاب الملون، فلمسة من الورود ستضيف حيوية لمظهرِك، نسقيها مع السنيكرز الأبيض، أو أحذية الخوص الصيفية.