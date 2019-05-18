مكياج البشرة الدهنية... هكذا يستمر طوال اليوم

قبل تطبيق أيّ مكياج، عليكِ التأكد من أنّ بشرتكِ نظيفة وجاهزة لتطبيق مستحضرات التجميل. تهيئة البشرة الدهنية للمكياج، يتم من خلال الآتي: - غسل الوجه باستخدام الماء الفاتر وغسولٍ خاص بالبشرة الدهنية، مع تطبيق حركات دائرية من أجل إزالة أيّ رواسب أو إفرازات ملتصقة على الجلد. - التونر (Toner): غسل الوجه جيدًا ليس كافيًا للتأكد من أنّ البشرة الدهنية باتت جاهزة لاستقبال المكياج، إذ يُنصح بتمرير قطعة من دوائر القطن المبلّلة بالـ"تونر"، للتأكد من إزالة كل الرواسب. من أجل تجنب جفاف البشرة الدهنية، اختاري تونر خاليًا من الكحول واستعمليه مرة واحدة في اليوم. - في حال عدم توافر التونر، يمكن استخدام محلول ماء الورد وبودرة النشاء. - ملاحظة أخيرة، تجنّبي غسل وجهكِ مرات عدة في اليوم، إذ إنّ الإفراط في غسل البشرة الدهنية، يعرّضها لمزيد من الإفرازات غير المرغوب بها، فتتفاقم المشكلة. - يُنصح بغسل البشرة الدهنية مرة صباحًا ومرة مساءً. - طبّقي الكريم المرطّب الخاص بالبشرة الدهنية.

تطبيق المكياج:

- قبل مباشرة تطبيق أيّ مكياج، استهلي خطوتكِ بالبرايمر، إذ إنه يغطي الشوائب والاحمرار، ويمنح بشرتكِ ملمسًا رائعًا، ويثبّت المكياج.

- اختاري البرايمر ذات التركيبة الجافة (Matte) الخالية من الزيوت، وطبّقيه على بشرتكِ وجفنَيْكِ. من الأفضل اختيار البرايمر ذات الملمس البودري أو السائل المائل إلى البودرة.

- بما أنّ البشرة الدهنية غالبًا ما تعاني شوائب، يُنصح بتطبيق طبقة رقيقة من خافي الهالات السوداء، الخالي من الزيوت والخاص بالبشرة الدهنية، وذلك حول العينين وفي أيّ منطقة أخرى يلزمها تغطية.

- من أجل تغطية معزّزة، وعند حضور أحداث رسمية مهمة، كحفلات التخرج، أو الخطوبة أو الأعراس، يُنصح بوضع طبقة إضافية من كريم الأساس (فاونديشن) الخاص بالبشرة الدهنية، ومن المستحسن أن يكون ذا تركيبة بودرية. عند شراء كريم الأساس الخاص بالبشرة الدهنية، احرصي على أن يكون خاليًا من الزيوت وذا تأثير جاف وnoncomedogenic لكي لا يسدّ المسام.

- ثم ضعي طبقة إضافية من خافي الهالات السوداء السائل.

- تجنّبي استخدام خافي الهالات السوداء بتركيبة الكريم، إذ إنّ هذا النوع يسدّ المسام ويعرّض البشرة الدهنية للبثور التي قد تلتهب.

- أخيرًا، طبّقي البودرة الحرة على كل وجهِك، مع التركيز على المناطق المعرضة للإفرازات الدهنية أكثر من غيرها، وذلك باستخدام الريشة وعبر حركات دائرية كبيرة.