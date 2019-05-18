شهادة ميلاد طفل ميجان وهاري تكشف مكان ولادته

كان مكان ولادة طفل الأمير هاري، وزوجته دوقة ساسكس غامضا طوال الفترة الماضية، حيث أفادت تقارير إعلامية إن ميجان وضعت طفلها في أحد المتسشفيات الخاصة في لندن، دون الإعلان عن المكان، وذلك رغم وجود تكهنات في وقت سابق عن أنها ستلد في مقر إقامة الزوجين في قلعة وندسور.
وكشفت شهادة الميلاد هذا الغموض، حيث كتبت الممثلة الأميركية السابقة في خانة الاسم: "صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس رايتشل ميغان"، وعن الوظيفة كتبت "أميرة المملكة المتحدة"، حيث أفادت تقرير إعلامية عن أن الزوجين توجها لمستشفى بورتلاند في لندن في اللحظة الأخيرة لأن موعد ولادة الطفل تأخر.
وتنهي شهادة الميلاد غموضا اكتنف مكان ولادة الطفل رغم أن كلا الزوجين، ميجان الممثلة السابقة، وهاري حفيد الملكة إليزابيث اللذين تزوجا قبل عام، لم يكشفا عن أي تفاصيل بشأن الولادة ولا مكانها.
وولد آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور، وترتيبه السابع في ولاية العرش، في 6 مايو.
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