لندن - لايف استايل
تبدو الفساتين دومًا هي الخيار الأنسب الذي تلجأ إليه المرأة مع اختلاف المناسبات التي تحضرها، فإن البعض قد يمل ويشعر أنه بحاجة إلى تغيير يضيف لرونقه بصورة أو بأخرى، ونقلت مجلة "يو إس ماجازين" عن خبراء موضة ترشيحهم لنوعية التنانير متوسطة الطول التي تعد خيارًا سهل الارتداء وأنيقًا بدلاً من الفساتين.
اقرأ أيضا:أجمل الإكسسوارات والفساتين لحضور حفلات زفاف عام 2019
وقال الخبراء إن هذه التنانير تبرز فن الملابس المريحة والأنيقة التي يسهل ارتداؤها في مثل هذه الأجواء الدافئة وتضمن منح المرأة إطلالة جذابة وأكثر بساطة.
وتوقع الخبراء بأن يصعد نجم تلك التنانير المصنوعة من الحرير وأن تصير القطعة المفضلة لكثير من السيدات خلال صيف 2019، وأن السبب وراء ذلك لا يعود لتمتعها بنفس نسق فساتين الـslip dress فحسب، بل لإمكانية ارتدائها أيضًا مع أي سترة فوقية تختارينها سيدتي، فضلا عن سهولة ارتدائها وتصميمها بطريقة مريحة.
وتتوافر هذه التنورة بألوان كثيرة ومتنوعة، وهي قطعة مثالية للمناسبات النهارية والليلية، ومناسبة في الوقت نفسه لحياة المرأة على الصعيدين العملي والشخصي.
قد يهمك أيضا:الفساتين الصفراء تفرض نفسها على خطوط الموضة
"المِعطف" و"الفساتين المكسّرة" أحدث صيحات الربيع
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشفي القطعة التي يُتوقع بأن تحلّ محلّ الفساتين في صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.