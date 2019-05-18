اكتشفي القطعة التي يُتوقع بأن تحلّ محلّ الفساتين في صيف 2019

تبدو الفساتين دومًا هي الخيار الأنسب الذي تلجأ إليه المرأة مع اختلاف المناسبات التي تحضرها، فإن البعض قد يمل ويشعر أنه بحاجة إلى تغيير يضيف لرونقه بصورة أو بأخرى، ونقلت مجلة "يو إس ماجازين" عن خبراء موضة ترشيحهم لنوعية التنانير متوسطة الطول التي تعد خيارًا سهل الارتداء وأنيقًا بدلاً من الفساتين.

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وقال الخبراء إن هذه التنانير تبرز فن الملابس المريحة والأنيقة التي يسهل ارتداؤها في مثل هذه الأجواء الدافئة وتضمن منح المرأة إطلالة جذابة وأكثر بساطة.

وتوقع الخبراء بأن يصعد نجم تلك التنانير المصنوعة من الحرير وأن تصير القطعة المفضلة لكثير من السيدات خلال صيف 2019، وأن السبب وراء ذلك لا يعود لتمتعها بنفس نسق فساتين الـslip dress فحسب، بل لإمكانية ارتدائها أيضًا مع أي سترة فوقية تختارينها سيدتي، فضلا عن سهولة ارتدائها وتصميمها بطريقة مريحة.

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وتتوافر هذه التنورة بألوان كثيرة ومتنوعة، وهي قطعة مثالية للمناسبات النهارية والليلية، ومناسبة في الوقت نفسه لحياة المرأة على الصعيدين العملي والشخصي.

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