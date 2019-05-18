انت الان تتابع تفاصيل خبر 18 كيساً تثير الرعب في المكسيك.. ما قصتها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 02:53 مساءً - عثرت السلطات المكسيكية على 18 كيساً بلاستيكياً وأوعية تحتوي على بقايا بشرية بمزرعة في منطقة تنتشر بها الجريمة غربي البلاد.

وقال جيراردو أوكتافيو سوليس، المدعي العام بولاية "جاليسكو"، في تصريح صحفي، اليوم السبت: "نحن لا نعرف حالياً عدد الجثث في المزرعة".

وأوضح أنهم عثروا على الأكياس في منطقة "تلاجومولكو" التابعة لولاية "خاليسكو" (غرب)"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف: إن "خبراء الطب الشرعي يفحصون البقايا"، وإن "الانطباع الأولي يشير إلى وجود كمية كبيرة من البقايا البشرية وأحواض من الدم".

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ولفت سوليس إلى أن "الشرطة والجنود صادروا الأدوات التي يبدو أنها استُخدمت في تقطيع الجثث، وكذلك أسلحة ومركبات".

وعثرت السلطات على البقايا البشرية بعدما شاهدت قوات الأمن رجلاً مقيد اليدين يطلب المساعدة، بحسب المصدر نفسه.

وقال الرجل إنه "هرب من مزرعة قريبة حيث تعرض شخصان آخران للاختطاف".

من جهتها قامت قوات الأمن بتحرير الشخصين المذكورين، إلى جانب اعتقال 3 من المشتبه بهم.

يذكر أن أكثر من 40 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين في المكسيك، بينما قتل في العام الماضي رقم قياسي من الأشخاص بلغ عددهم 34 ألفاً.