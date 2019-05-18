انت الان تتابع تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب إندونيسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 02:53 مساءً - ضرب، السبت، زلزال بلغت قوته 5.6 درجات، ولاية جاوة الغربية في إندونيسيا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن الزلزال وقع على بعد 212 كم جنوب منطقة بانغانداران في جاوة الغربية.

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال سُجل على عمق 33 كم تحت سطح الأرض.

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وأعلنت في البداية أن قوة الهزة الأرضية بلغت 5.9 درجات، قبل أن تعود وتصحح الرقم إلى 5.6 درجات.

ولم تصدر الوكالة ومركز تسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً بشأن حدوث أمواج عملاقة.

الزلزال، بحسب معلومات أولية، لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.