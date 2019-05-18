"القومي للمرأة" يطالب بإتاحة الخدمات الحكومية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة

طالبت لجنة المرأة لذوي القدرات الخاصة بالمجلس القومي للمرأة، الوزارات والهيئات العامة والخاصة والجهات المعنية على مستوى الجمهورية، العمل على إتاحة مبانيها وخدماتها للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بتنفيذ كود الإتاحة في المباني.

وأضافت أن تنفيذ الإتاحة عند الإحلال والتجديد الدوري للمباني القائمة، ورصد موازنات لإتاحة المبانى الخدمية القديمة، نص عليه كود الإتاحة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتأكيدا على التزام مصر بتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر.

جاء ذلك في بيان للجنة بمناسبة احتفالات العالم، باليوم العالمي للتوعية بالإتاحة (إمكانية الوصول Global Accessibility Awareness Day (GAAD).

ويحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بالإتاحة، في الثالث من شهر مايو، حيث يجري الاحتفال به هذا العام للعام الثامن على التوالي.

وأكدت اللجنة في بيانها، أن المرأة ذات الإعاقة الأكثر احتياجا للإتاحة لكونها امرأة وأيضاً بسبب إعاقتها.

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وتتشارك جميع شرائح النساء مع المرأة ذات الإعاقة في احتياجهن الشديد للإتاحة، ومن هن أمهات الأطفال من ذوي الإعاقة، وزوجة الشخص ذو إعاقة، وابنة لشخص ذو إعاقة والمراة المسنة .

ومن جانبها، أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبدعم شخصي منها، ضرب مثلا رائعا في السعي لإتاحة المنشآت والخدمات للنساء ذات الإعاقة ولكل الأشخاص ذوي الإعاقة في أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن المجلس أطلق من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة مبادرة رائدة تحت عنوان "محافظة صديقة للأشخاص ذوي الاعاقة"، يجري تنفيذها الآن في عدد من المحافظات، منها بني سويف والدقهلية وسوهاج وجاري الإعداد لانطلاقها في دمياط والمنوفية وأحياء الأميرية والزيتون بالقاهرة.

واستهدفت المبادرة العمل مع الجهات المختلفة على تيسير الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال القيام بإجراءات بسيطة في خطوات محسوبة وبتكلفة زهيدة، مثل إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة وإتاحة دور العبادة، والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة والإتاحة التكنولوجية في مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.

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