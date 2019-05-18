علي جمعة: رؤية المخطوبة عبر "فيس بوك" حلال

رد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، على سؤال ورد إليه حول جواز رؤية المخطوبة عبر وسائل الاتصال الحديثة. وأوضح "جمعة" خلال مقطع فيديو منشور على القناة الرسمية الخاصة به على موقع يوتيوب، أنه يجوز رؤية الشخص لخطيبته عبر وسائل الاتصال الحديثة، لأنها صورة معبرة، وإن لم تكن فبالرؤية الشرعية "الوجه والكفين" متابعا: "يعني يتخاطبون عن طريق الفيس تايم وفيس بوك وحاجات الإنترنت دي لا بأس". Advertisements ​

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