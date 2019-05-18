تستضيف الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، الساعة السابعة إلا ربع، الفنانة إلهام شاهين في برنامجها "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس".
وقالت الفنانة في "البرومو" الخاص بالحلقة، "أنا كسبت مصر كتير"، في إشارة منها إلى أرشيفها الذي قدمته للسينما المصرية.
وكشفت "إلهام" عن ذهابها لطبيب نفسي، مؤكدة أنها ما زالت تشعر بـ"الضياع" بحسب وصفها، مضيفة: "أنا أجرأ واحدة في مصر".
برنامج "شيخ الحارة" تقدمه الإعلامية بسمة وهبه في موسمه الثالث، ويحتوي على 3 فقرات، من بينها فقرة "شيخ الحارة" التي كثيرًا ما تثير غضب الضيوف.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إلهام شاهين: "أنا أجرأ ست في مصر".. وأشعر بالضياع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.