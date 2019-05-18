هذا ما حدث عندما جاء رمضان في شهر مايو منذ 65 عاما..سنة غيرت العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم :

هذا العام جاء شهر رمضان مع شهر مايو، وبما أن موعد غرة رمضان يتحرك في كل عام بمقدار 11 يوما بالنسبة للتقويم الميلادي، فإنه يحتاج إلى 33 عاما، حتى يأتي رمضان في شهر مايو مرة أخرى.

سلطت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الضوء على بعض الأحداث التاريخية التي وقعت عندما اقترن رمضان بشهر مايو.

وقالت الصحيفة إنها رحلة طويلة في أعماق التاريخ، تعود بنا وتأخذنا من عصر السيارات ذاتية القيادة والإنترنت، إلى عصر التنقل بالأحصنة وقيام الإمبرطوريات، وفي هذا الأسبوع تناولت شهر رمضان عام 1373، والذي بدأ يوم 4 مايو عام 1954، وانتهى مع غروب شمس الأول من يونيو.

وبعد أقل من 10 سنوات على نهاية الحرب العالمية الثانية، كان العالم يجري عملية إعادة البناء والتشكيل، وكانت قبضة القوى الإمبريالية والقومية آخذة في الازدياد بالشرق الأوسط، وفي آسيا بدأت تدور أولى معارك الصراعات التي ستسمر لثلاثة عقود قادمة.

وفي أبوظبي، ومن دون أن يلاحظ أحد تقريبا، كان يجري التحول الأكبر في تاريخ الإمارات.

كما ونشر أحد أكثر الكتب شعبية حتى الآن في هذا العام.

ففي عام 1954 في الشرق الأوسط، وصل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى السلطة، كرئيس للوزراء، في فبراير، الوصول الذي أعقبه محاولة اغتياله الفاشلة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية (حادث المنشية).

وتبنى عبد الناصر آنذاك فكرة الوحدة العربية، التي لاقت دعما شعبيا، ودعم مشاهير مثل كوكب الشرق أم كلثوم، التي تزوجت للمرة الأولى في هذا العام.

وفي أكتوبر، وقعت مصر مع بريطانيا اتفاقية الجلاء خلال عامين، والتي لم تحول دون محاولة بريطانيا الاستيلاء على قناة السويس من خلال العدوان الثلاثي الفاشل في 1956، بمشاركة إسرائيل وفرنسا.

فيما وقعت الإمبراطورية الفرنسية في ورطة كبرى في بقعة أخرى من الشرق، حيث اندلعت الثورات الشيوعية في فيتنام "فيت مين"، التي كانت مستعمرة فرنسية منذ أواخر القرن الـ19. والتقى الجانبان في معركة "ديان بيان فو" بين مارس ومايو 1954، والتي انتهت بهزيمة ساحقة ومذلة لفرنسا.

وفي نهاية المطاف، ستملأ الولايات المتحدة الفراغ الذي تركته فرنسا، وتندلع حرب فيتنام ما أدى إلى مقتل 4 مليون شخص خلال السنات العشرين التالية.

كما واجه الضعف الفرنسي في نوفمبر هجمات جبهة التحرير الوطني في الجزائر ضد الاستعمار، والتي ستنجح في إجلائه عام 1962.

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واعترف الاتحاد السوفيتي بألمانيا الشرقية كدولة مستقلة، وأجرت الولايات المتحدة عدة تجارب نووية، بما في ذلك تجارب أول قنبلة نووية حرارية، في 27 مارس بجزر بيكيني المرجانية بالمحيط الهادئ.

بدأت العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط، ففي يناير، بدأ أخذ عينات من الصخور قبالة أبوظبي، والتي قد تشير إلى وجود حقول نفطية، وبعد 4 سنوات، تم تأكيد أول احتياطي كبير من النفط في أبوظبي.

كانت أبو ظبي في عام 1954 أكثر قليلاً من مجرد قرية لصيد الأسماك يبلغ عدد سكانها أقل من 3000 نسمة. كان الحاكم هو الشيخ شخبوط بن سلطان، وكان شقيقه الشيخ زايد، الذي سيصبح الأب المؤسس للاتحاد، هو ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية.

في دبي، كان الشيخ سعيد بن مكتوم حاكم منذ عام 1912. وقام الأمير، الشيخ راشد، باتخاذ الخطوات الأولى في التحديث والتطور بالمدينة، بدءاً بإنشاء "بلدية دبي" في عام 1954.

وفي يناير، وصف منظمو حفل في نيويورك موسيقاه بــ"روك اند رول"، والذي غنت به فرقة "ذا كوميتس" بقيادة بيل هالي، لينطلق مسمى موسيقى الـ"روك اند رول"، كما ظهر معني أمريكي شاب في الـ19 من عمره يدعى إلفيس بريسلي، ليصبح واحدا من علامات الغناء والتمثيل في القرن العشرين.

صدر أول راديو ترانسيستور، وتم بيع أول جيتار كهربائي في كاليفورنيا، وأطلقت شركة بوينج الأمريكية أول طائرة ركاب لها طراز 707.

افتتاح مطعم "برجر كينج" في ولاية فلوريدا، وفي مجال الرياضة، فازت ألمانيا الغربية بكأس العالم 1954، بعدما هزمت المجر 3-2 في المباراة النهائية في سويسرا.

الظهور الأول لفيلم "جودزيلا" الياباني، الذي يعد نقلة نوعية في تاريخ السينما، والذي احتوى على مؤثرات استخدمت للمرة الأولى، والذي تدور قصته حول مهاجمة الوحش لمدينة طوكيو، وكان الممثل الذي يؤدي دور الوحش حينها يرتدي بذلة من المطاط.

يوليو، تم نشر الجزء الأول من رواية الفنتازيا الملحمية "سيد الخواتم" للكاتب الإنجليزي جون آر آر تولكين، والتي تحولت فيما بعد إلى سلسلة أفلام.

كما شهد العام مولد الممثلين الأمريكيين، جون ترافولتا، ودنزل واشنطن، ومقدمة البرامج الأسطورية أوبرا وينفري، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وللغرابة، فإن عام 1954 لديه رقم سلبي في التاريخ، ففي عام 2010، قال عالم الكمبيوتر البريطاني ويليام تونستول بيدو، الذي سيطور لاحقا شركة أليكسا التابعة لـ "أمازون"، إنه قام بتحليل 300 مليون حقيقة من خلال برنامجه للمعرفة العميقة لتحديد أكثر الأيام مللا في التاريخ.

وفي النهاية، أعلن أن يوم الأحد 11 أبريل عام 1954، لم يحدث أي شئ باستثناء الانتخابات العامة في بلجيكا.