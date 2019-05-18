تُعانين من "سيقان الفراولة"؟ ..إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

"سيقان الفراولة" (Strawberry Legs) مشكلة جمالية مزعجة؛ حيث إنها تمنع المرأة من ارتداء الملابس الصيفية كالفستان القصير والشورت. فما هي هذه المشكلة؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضح الدكتور فولفجانج بويملر أن سيقان الفراولة هي نقاط سوداء صغيرة تظهر على السيقان على غرار البذور الصغيرة على سطح ثمرة الفراولة.

وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن هذه النقاط السوداء تندرج ضمن مرض "التقرن الشعري" (Keratosis Pilaris)، وهي عبارة عن التهابات صغيرة ببصيلات الشعر. وغالبا ما تحدث هذه الالتهابات بعد إزالة شعر السيقان، كما أنها قد تكون وراثية.

Advertisements

ويرجع اللون الأسود لهذه النقاط إلى تحلل البكتيريا في المسام المسدودة بفعل الإفرازات الدهنية والأوساخ وبقايا مستحضرات العناية.

وأشار بويملر إلى أنه يمكن مواجهة سيقان الفراولة من خلال تقشير السيقان بانتظام، وذلك للحيلولة دون انسداد المسام.

كما ينبغي استخدام تونر يحتوي على حمض الساليسيليك (Salicylic acid)؛ حيث إنه يتوغل في أعماق البشرة ويقضي على التقرنات وقشور البشرة الميتة، كما أنه يعزز تجدد الخلايا ويعمل على ضبط الإفرازات الدهنية.

ومن المهم أيضا استخدام ماكينة حلاقة ذات أنصال نظيفة وحادة مع تغييرها بانتظام؛ حيث لا يجوز أبدا استخدام ماكينة حلاقة ذات أنصال غير حادة أو يعلوها الصدأ لتجنب حدوث التهابات.