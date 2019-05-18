فيديو| إلهام شاهين: "أنا أجرأ واحدة في مصر".. وأشعر بالضياع

تستضيف الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، الساعة السابعة إلا ربع، الفنانة إلهام شاهين في برنامجها "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس".

وقالت الفنانة في "البرومو" الخاص بالحلقة، "أنا كسبت مصر كتير"، في إشارة منها إلى أرشيفها الذي قدمته للسينما المصرية.

وكشفت "إلهام" عن ذهابها لطبيب نفسي، مؤكدة أنها ما زالت تشعر بـ"الضياع" بحسب وصفها، مضيفة: "أنا أجرأ واحدة في مصر".

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برنامج "شيخ الحارة" تقدمه الإعلامية بسمة وهبه في موسمه الثالث، ويحتوي على 3 فقرات، من بينها فقرة "شيخ الحارة" التي كثيرًا ما تثير غضب الضيوف.

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