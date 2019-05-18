القبض على إسرائيلي اعتدى جنسيا على بناته بعد تخديرهن

دخل أب في سلسلة من الجرائم الجنسية بحق بناته القاصرات، استخدم فيها وسائل وحشية كي يخضعهن لرغباته.
ألقت قوات الاحتلال أمس، القبض على إسرائيلي يهودي يبلغ من العمر 40 عاما من منطقة الجليل المحتل، عقب تقديم شكوى ضده مساء الخميس، بالاعتداء على بناته اللاتي تتراوح أعمارهن بين 6 و14 سنة، وذلك بحسب "قناة 12" العبرية.
قالت تحقيقات الشرطة، إن الرجل يحقن بناته بعقاقير مخدرة قوية، كي يذهبن عن الوعي، ثم يبدأ في اغتصابهن واحدة تلو الأخرى، بعد أن يضربهن ضربا مبرحا.
وتأتي الجريمة ضمن سلسلة جرائم جنسية وأخلاقية، تصاعدت في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.
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