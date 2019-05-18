3 عادات صحية خاطئة يجب تجنبها في رمضان

هناك الكثير من الأخطاء التي نقع فيها وخاصة في شهر رمضان الكريم، وهو ما قد يؤثر على صحتنا، ولذلك عرض موقع Daily Medical Info، بعضا من تلك العادات لتجنبها، ومنها:

تناول كميات كبرى من المياه بعد السحور

يلجأ الكثير إلى تناول كمية كبرى من الماء بعد السحور، اعتقادا منهم أن ذلك سوف يقيهم من العطش طول فترة الصيام، ولكن على العكس تماما، فتناول المياة بكثرة يؤدي إلى زيادة الرغبة في التبول نتيجه عمل الكلى، ما يؤدي إلى التخلص من الماء فيتسبب في العطش بشكل أكبر خلال فترة الصيام.

ولتجنب تلك المشكلة، من الممكن تناول البطيخ والكنتالوب والتفاح فهي تعمل على توافر الماء بكثرة أثناء الصوم لاحتوائها على الألياف.

تناول الماء المثلج في الإفطار

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مع ارتفاع صوت أذان المغرب يهرول الكثير إلى تناول الماء المثلج عوضا عن العطش، إلا أن هذا يصيب الجهاز الهضمي بالكثير من المشكلات، كحدوث التقلصات وصعوبة الهضم، والسمنة، والحموضة المتكررة، لذلك يفضل تناول الماء الفاتر بدرجة حرارة الغرفة أو بتناول كوب حليب منقوع به تمر.

تناول الحلوى في الإفطار

حذر الاطباء من تناول الحلوى في الإفطار مباشرة، حيث أن ذلك يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، وزيادة السمنة والكوليسترول، ناصحين بالانتظار على الأقل ساعتين، ويفضل تناولها مرة بالاسبوع.

يتجنب الكثير تناول الفواكة ويلجأ إلى الحلويات الشرقية، على الرغم من أن فواكة الصيف تعد مصدر للفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم في رمضان، كما أنها تساعد على محاربة السمنة وإنقاص الوزن، لذلك من المهم أن تحرص على تناول الفاكهة في رمضان.

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