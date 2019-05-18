انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 5 مهاجرين وإصابة 37 بانقلاب حافلتهم في تركيا والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 11:53 صباحاً - قُتل ما لا يقل عن خمسة مهاجرين غير نظاميين وجُرح 37 آخرون، أمس الجمعة، عندما انقلبت شاحنة تقلهم في ولاية فان شرقي تركيا.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الحادث وقع في منطقة توسبا بمقاطعة فان، ولم يُتحقَّق بعد من هوية سائق الشاحنة.
وأوضحت أنه تم إرسال فريقين للإنقاذ الطبي الوطني و11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، كما نُقل المصابون إلى المستشفى، وأن السلطات تجري حالياً تحقيقاً.
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