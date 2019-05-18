انت الان تتابع تفاصيل خبر اختطاف رضيعة من داخل مستشفى في جدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 11:53 صباحاً - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، السبت، بخبر خطف رضيعة من أحد المستشفيات في جدة السعودية.

وتحت وسم "#اختطاف_رضيعة_في_جدة"، غرد سعوديون مستنكرين الحادثة التي التقطها كاميرات المراقبة في المستشفى، الأمر الذي نشر الرعب بين السكان، حيث إن الحادثة كشفت عن خطر حقيقي يترصد أطفالهم.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بمباشرة الأجهزة الأمنية الملاحقة والتحقيق في حادثة الخطف التي نفّذتها امرأة كانت قد ارتدت زي التمريض وهي في داخل المصعد، مدعية أنها ستسلمها للطبيب للفحص.

ووفقاً لصحيفة "سبق" السعودية، أوضح عم الطفلة أن الرضيعة نور كانت قد وُلدت فجر الخميس الماضي، ووقعت حالة الاختطاف عند الساعة العاشرة ليلاً من نفس اليوم.

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عن تفاصيل الخطف قال عم الطفلة المختطفة إن امرأة ترتدي زي التمريض دخلت إلى غرفة الأم، مدّعية أن الطبيب يطلب نور للفحص، لكن شقيقة الوالدة شكّت بأمر الممرضة المزعومة فلحقت بها، لتجد عربة الحضانة في ممر المستشفى دون الطفلة، حينها تم إبلاغ المسؤولين.

بدورها صرحت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية في صحة جدة بأن "هذه الحادثة من الحوادث الجسيمة، وسيتم النظر في الحدث وتحليله ودراسة مسبباته وجذور المشاكل المؤدية إليه من خلال فريق العمل حالياً".

وأضافت: "ستتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، وستتم الإفادة لاحقاً حول ذلك".