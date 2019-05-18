يسرا اللوزي: جمالي وراء دخولي الفن.. ومرض ابنتي أصابني بالاكتئاب

حلت الفنانة يسرا اللوزي ضيفة على برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة العربية، وتحدثت خلاله عن بعض الأمور الفنية والشخصية، التي مرت بها في بداية عملها السينمائي.

وقالت إن العمل مع يوسف شاهين "ممتع"، حيث كانت في بدايته ولا تزال تتعلم، فاستمتعت بالتجربة، موضحة أن دخولها في مجال التمثيل جاء بسبب جمالها، فساعدها في أول أفلامها، موضحة أنهم كانوا يبحثون عن فنانة تشبه يسرا.

وأشارت إلى أنها درست القانون الدولي، ولكنها أصيبت بالاكتئاب بسببه فتوقفت عن الدراسة. ونوهت بأنها تعكف على التعبير عن آرائها السياسية عبر السوشيال ميديا، بسبب ما يتعرض له الفنانون من انتقادات حادة بسبب آرائهم، بعد أن كانت تشجع هذا الأمر في البداية لكنها تفضل الصمت الآن.

وتطرقت يسرا للحديث عن ابنتها ومرضها، الذي جعلها مصابة بالاكتئاب والغضب، حيث اكتشفت أن ابنتها غير قادرة على السمع بعد مرور عام و3 أشهر من ولادتها، ومنذ قرأت عن هذا المرض صارت تتعامل معه بشكل مختلف.

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وعن إيجادتها للعب كرة القدم، أكدت أن تشجيع والدها عليه منذ الصغر، جعلها تلعبها أفضل من الذكور، بالإضافة إلى حبها العزف على البيانو ورقص الباليه، منذ الصغر ولكنها توقفت عنه.

ونفت إنها تتعمد إبعادها لزوجها عن وسائل الإعلام، وتلك الشائعات تغضبها، لأن زوجها شخص بالغ ولا تتمكن هي من إبعاده بل هو من يرفض الأضواء.

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