نصيحة شيخ الأزهر لمن تترك الحجاب بعد الالتزام به في رمضان

قدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نصيحة للمسلمة التي ترتدي الحجاب في رمضان وتخلعه بعد رمضان. وقال "الطيب"، في نصيحته التي نشرها موقع دار الإفتاء المصرية حينما كان مفتياً للجمهورية: "نقول لهذه الفتاة إن الحجاب الذي هو غطاء شعر المرأة واجبٌ في رمضان وغير رمضان، وكان المتوقع أن تستوحيَ من روح رمضان ما يشجعها على الاستمرار فيه والتمسك به؛ إرضاءً لله عز وجل، وتنفيذًا لأوامره، ومحاربةً لرغبات النفس الأمارة بالسوء وإيحاءات الشيطان وتضليلاته، ولعلها تفيد من أنوار هذا الشهر الكريم ما يدفعها إلى الالتزام بما شرعه الله في هذا الأمر". ​

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