ليلة قريش وسباحة الينابيع..السعوديون يحيون الاحتفالات القديمة بشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم :

يتغير شكل الاحتفال بشهر رمضان المبارك من جيل إلى جيل، ودائما ما نفضل الطريقة التقليدية الأصيلة، وهذا ما فعله السعوديون هذا العام.

وبحسب صحيفة "عرب نيوز" السعودية، أحيا أحد المجتمعات المحلية في مدينة الأحساء شرقي البلاد التقاليد القديمة للاحتفال بالشهر الكريم، والمتمثلة في ليلة "قرش" أو "القريش".

وليلة قرش أو قريش تقام قبيل بدء شهر رمضان، في ليلة الـ29 من شهر شعبان، حيث تجتمع العائلة لتناول وجبة طعام من الذي لا يتناولونه عادة خلال رمضان، مثل السمك، والمتبقي في المنزل، وبحسب عدد أفراد الأسرة يكون حجم الوجبة.

وبالإضافة إلى الطعام يرتدي الأطفال الثياب الشعبية المزركشة، حيث يرتدي الأولاد الثوب والطاقية والزخمة المزخرفة المشغولة بالخيوط، وترتدي البنات ثوب النشل، والجلابية والحلي الذهبية، وهم يرددون الأغاني الشعبية.

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ويلعبون أهالي الأحياء كرة القدم وتنس الطاولة، ويتناول الأطفال الحلوى، وكذلك السباحة.

فمدينة الأحساء معروفة بامتلاكها ما بين 60 و 70 نبعا دافئا بينها 4 ينابيع ضخمة، ويقدر إجمالي الماء المتدفق أكثر من 150 ألف جالون في الدقيقة.

حيث يعوم السكان بها خلال الأيام الحارة، وكثيرا ما يستحمون بها قبل الإفطار.

وخلال رمضان يقدم الأهالي في الأحساء الوجبات إلى المساجد المجاورة التي تقيم موائد رحمن، ويلعب الأطفال ليلا في الشوارع وتقام الجلسات الرمضانية، ويمر المسحراتي أو "أبو طبيلة".

ومن بين التقاليد العريقة أيضا، الاحتفال بليلة النصف من رمضان، حيث تزين أسطح المنازل بالأضواء والزينة الملونة، ويأتي الأطفال مرتدين أرقى الملابس التقليدية حاملين حقائب فارغة يتم ملؤها بالحلوى من قبل الكبار.