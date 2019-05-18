6 مواد غذائية يجب تخزينها بشكل جيد حتى لا تفسد

تواجه الكثير من ربات المنازل مشكلة وجود بعض المواد الغذائية التي يجب تخزينها بشكل جيد، حتى لا تفسد أو تتعرض للتعفن.

وعرض موقع "توب هوم ريميديز" الطرق الصحيحة في تخزين بعض الأطعمة.

1- الدقيق:

إبقاء الدقيق داخل العبوة الورقية يمكن أن يقلل من مدة الصلاحية به، لذلك يجب وضعه في وعاء محكم الإغلاق وحفظه داخل الثلاجة.

2- الخبز:

دقيق القمح الممصنوع منه الخبز يمتليء بالنشاء، التي تتعرض للرطوبة، لذلك يجب حفظ الخبز في مكان بعيد عن أشعة الشمس.

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3- البطاطس:

تخزين البطاطس داخل الثلاجة يجعلها ضارة حيث تنمو السموم بسرعة، لذلك يجب حفظها في مكان بارد مثل مخزن، وعند غسيل البطاطس يجب تجفيفها جيدًا قبل التخزين.

4- المكسرات:

ضعي المكسرات داخل كيس قابل لإعادة الإغلاق أو وعاء محكم الإغلاق ومن ثم وضعه في الثلاجة، كما أن الجو البارد يمكن أن يحافظ على المكسرات.

5- الثوم والبصل:

لابد من تخزين البصل والثوم في مكان جاف، ويمكن وضعهما داخل أكياس شبكية لتحسين التهوية، ويجب الابتعاد عن حفظهما داخل الثلاجة لأنه يعرضهم للتعفن.

6- حبوب البن:

يمكن تخزين حبوب البن في وعاء محكم الإغلاق، وإبقائها بعيدًا عن مصادر الحرارة للحفاظ على نكهتها ونضارتها.

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