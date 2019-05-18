ياسمين عبدالعزيز تثير التكهنات حول إجراءها عملية تجميل بصور على إنستجرام

لون بشرة برونزية، أنف نحيفة، وشفاه منتفخة، هكذا بدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في أحدث جلسات تصويرها وهي تظهر بملابس تحمل تطريزات فرعونية مميزة.

وشاركت الفنانة متابعيها بالصور، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بدت من خلالها بملامح مختلفة عن المعتاد، تفاعل معها جمهورها، متسائلين، حول خضوعها لعمليات تجميل، وعلق أحد المتابعين: "لا متقوليش إنك عملتي عملية تجميل، قبل أحلى"، وقالت أخرى: "بالله عليكي أوعي تكوني عملتي عملية تجميل كنتي زي القمر ليه تعملي في نفسك كدة".

Advertisements

بينما شبهها البعض بالفنانة روبي، عقب التغير الواضح الذي طرأ عليها.

وتشارك ياسمين بمسلسل "لآخر نفس" خلال الموسم الرمضاني الحالي.

​