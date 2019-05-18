شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "يوسف" مرتدية "تيشيرت" مع نظارة، وهي تقرأ كتاب "حكايات يوسف تادرس"، مُعلقة:"تصبحوا على خير". Advertisements وتفاعل العديد من متابعيها مع الصورة التي حصدت 16.000 تسجيل إعجاب. وجاءت صورة الفنانة، على غرار صورة، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، التي شارك بها جمهوره العام الماضي، حيث أظهرت الصورة "مو صلاح"، وهو يقرأ في كتاب "فن اللامبالاة" بالنسخة العربية. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة محمد صلاح.. رانيا يوسف تشارك متابعيها بـ"حكايات يوسف تادرس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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