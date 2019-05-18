بالفيديو| في "حكايات نهاد".. عائشة بنت طلحة صاحبة أول صالون ثقافي

تحدثت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن السيدة عائشة بنت طلحة، خلال برنامج "حكايات نهاد" الذي تقدمه عبر شاشة "الوطن TV".

واشتهرت السيدة عائشة، بنسبها الشريف، فهي حفيد أول خلفاء المسلمين سيدنا أبو بكر الصديق، وكانت سيدة أعمال قوية، وأشرفت على تجارتها الخاصة وسافرت على الجمال بين الأنصار متنقلة بين المدينة ومكة المكرمة والطائف.

وتزوجت السيدة عائشة من عمر بن عبيدالله بن معمر التيمي، وكان مهرها مليون درهم، غير أنها حصلت على ذات المبلغ حينما ذهبت إلى مدينة الطائف في وقت حل بها الجفاف فذهبت إلى الحاكم آنذاك، وطلبت منه التعويض عن الخسارة التي لحقت بالتجار فأعطاها مليون درهم.

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وكانت عائشة من هواة الشعر، وصاحبة أول صالون ثقافي وأدبي حضره الرجال والنساء، وكانت تأمر في الرجال كما يأمر أي رجل في مجلسه.

وحينما ذاع صيت صالونها الثقافي، غضب منها أحد الصحابة فذهب إليها محاولًا كسر إرادتها، قائلا لها، "يأتون لصالونك لمشاهدة حسنك"، لترد عليه بهدوء شديد، "لماذا لم تقل لي من قبل حتى أرتدي أجمل ثيابي".

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