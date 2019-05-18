حواديت ديمة والجدة سليمة.. الحلقة 12: "القرد المشاكس"

أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بالجار، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الأصحابِ عِندَ الله خيرُهُم لصاحِبه، وخيرُ الجيرانِ عِند الله خيرُهُم لجاره".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من آذى جاره فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن حارب جاره فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله ".
ولم تفهم "ديمة"، انها يجب أن تبتعد عن ايذاء جيرانها لذلك روت لها الجدة سليمة حدوتة "القرد المشاكس"، تأليف مي عبدالهادي، أداء صوتي أسماء عبدالعزيز، ومي عبدالهادي.
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