حواديت ديمة والجدة سليمة.. الحلقة 12: "القرد المشاكس"

أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بالجار، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الأصحابِ عِندَ الله خيرُهُم لصاحِبه، وخيرُ الجيرانِ عِند الله خيرُهُم لجاره".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من آذى جاره فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن حارب جاره فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله ".

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ولم تفهم "ديمة"، انها يجب أن تبتعد عن ايذاء جيرانها لذلك روت لها الجدة سليمة حدوتة "القرد المشاكس"، تأليف مي عبدالهادي، أداء صوتي أسماء عبدالعزيز، ومي عبدالهادي.

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