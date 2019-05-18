مصممة أزياء تقيم إطلالة سمية الخشاب في "شيخ الحارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تألقت النجمة سمية الخشاب بإطلالة مميزة في برنامج شيخ الحارة، إذ ارتدت فستان ضيق، باللون الوردي، وأكملت الطلة باعتماد تصفيفه الشعر القصير المموج.

علقت مصممة الأزياء "شيماء الحسيني" على الإطلالة، وهل لون وتصميم الفستان ناسب شكل جسمها ولون بشرتها؟

قالت شيماء الحسيني، أن لون فستان سمية " بيبي روز " من ألون الباستيل التي ظهرت بقوي في أسابيع الموضة العالمية ضمن عروض أشهر المصممين مثل ايلي صعب وبيت الأزياء العالمي Tom Ford.

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تميز التصميم بفتحة الصدر المربعة والتي ناسبت شكل وجه سمية، واعتماد الفستان على الكتف البارز والكشاكش كانت الخيار الأنسب لإضافة طول ورفع للرقبة..وقالت شيماء "كان الأفضل إضافة بعض الإكسسوارات البسيطة باللون الفضي مع التصميم".

وأكملت أن خسارة وزنها ساعدها على الظهور بفستان ضيق "Pencil Cut" ، واعتمدها حذام رفيع عند منطقة الخصر بنفس لون الفستان، جعل جسمها يشبه الساعة الرملية.

وعن اختيار سمية الظهور إطلالة أحادية اللون، قالت مصممة الأزياء، أن خطوط الموضة العالمية مؤخرا اعتمدت في الكثير من الإطلالات صيحة اللون الواحد للفستان والحذاء والحزام.

ظهرت سمية الخشاب بتسريحة شعر قصيرة على غير عادتها، لكنها لم تقص شعرها لتحصل على لوك مختلف، بل اختارت تصفيفة ويف قصير ليناسب الفستان والكشاكش على الذراعين، وحتى لا تكون الإطلالة مبالغ فيها.