بعد ممشى "روض الفرج" الزجاجي.. تعرف على أشهرها عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

تابعنا على مدار اليومين الماضيين، افتتاح محور روض الفرج، الذي دخل موسوعة جينيست كأعرض كوبري معلق في العالم، ونال الممشى الزجاجي إعجاب المصريين إذ احتفل شباب وعائلات كثيرة عليه.

وفي السطور التالية، يقدم لكم الخليج 365 أشهر المماشي السياحية الزجاجية في العالم حسب موقع Coconuts Bangkok:

- جسر الصين العظيم

يقع في مقاطعة هونان الصينية، ويمتد طوله 300 متر في حديقة تشانغ جياجيه، وتبلغ سماكة ألواحه 24 ميليمتراً، لتزيد قوته عن الزجاج العادي بـ 25 ثقلًا ومتانة.

ويرتفع 180 مترًا فوق سطح الأرض، فإذا نظرت إلى أسفل قدميك فالهاوية تشعرك بأنك معلّق في الهواء. ويعد الجسر الممشى الزجاجي الأطول في العالم، وهو الأمر الذي جعل آلاف السيّاح يتدفقون إليه.

- "كينغ باور ماهاناخون"

Advertisements

يقع على ارتفاع 314 مترًا، ويتمثل في منصة للمشاهدة وحانة على السطح تسمح بإطلالة بزاوية 360 درجة على العاصمة التايلاندية.

ويفرض على زوار المكان ارتداء أحذية واقية فوق أحذيتهم للمشي في أرجاء الطابق، امتثالاً لاشتراطات الأمان في المنصة على حافة المبني العملاق. ويحرص السائحون على تخليد هذه اللحظات عبر الصور، خصوصًا مع المشاهد التي يوفرها المكان من حافة الطابق الـ 78 للبرج الشاهق فوق مباني بانكوك.

- برواز دبي:

يتكوّن من جسر زجاجي متطوّر بطول 93 متراً، ولوح زجاجي بطول 25 متراً مربعاً، يعطيك هذا الجسر الزجاجي شعوراً وكأنك واقف في الهواء. ويسمح لك برؤية كل ما هو تحته من ارتفاع 150 مترًا، فالزجاج مضّاد للكسّر.

- "كويلينج دراجون كليف"

أنشأ هذا الممر الزجاجي فوق الوادي على ارتفاع 1402 متر، ولا يتجاوز عرضه متر ونصف المتر، كما يبلغ طول ممر كويلينج دراجون كليف 100 متر، وهو الثالث من نوعه في منطقة جبل تيانمن.

ويعد أكبر جسر زجاجي في العالم أقيم في حديقة، Zhangjiajie Grand Canyon على ارتفاع 980 قدماً فوق أرضية الوادي.