طبيبة سعودية: العباءة السوداء خطر على النساء.. وتقدم البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

بكل تأكيد شاهدتم فستاناً مضيئاً كتلك الفساتين التي ترتديها النجمة العالمية جنيفز لوبيز، أو الفستان المضيء الذي أثارت به المطربة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل أخيراً، لكن من المؤكد أنكم لم تشاهدوا من قبل "عباءة مضيئة"، وهذا أمر قد يحدث مستقبلاً حسبما توقعت سيدة سعودية.

كانت الفكرة التي أثارت الجدل تجاه صاحبتها الطبيبة السعودية لمياء البراهيم، التي رأت "أن العباءة المضيئة ستكون مناسبة للسعوديات، لا سيما اللاتي يعبرن الطرقات ليلاً، ويرتدين عباءات سوداء لا يمكن مشاهدتها في الظلام".

وجاءت الفكرة، كما تقول البراهيم "كدت أدهس امرأة ترتدي عباءة سوداء، وكانت تهمّ بعبور الطريق الذي كان مظلماً، كانت هذه هي اللحظات الأولى لولادة فكرة جاءت لحفظ الأنفس" كما تقول.

تروي الطبيبة البراهيم عن ردود الفعل التي واجهتها حين طرحت الفكرة عبر حسابها الشخصي في تويتر بأنها تنوعت ما بين معارضٍ ومؤيدٍ، لكنها رددت المقولة التي قالها المناضل الهندي مهاتما غاندي "يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر"، وتبدو كالواثقة في طرحها واستشهادها بالمقولة الشهيرة.

كيف يمكن تناول الفكرة؟

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هذا هو السؤال الذي لم تستغرق وقتاً للتفكير، والإجابة عنه، إذ قالت "أفضل أن يكون الأمر بشكل رسمي عن طريق إدارة المرور في وزارة الداخلية السعودية حتى يكون إجباريا، ومن لم يلتزم كما تقول أرى أنه في حال دهسه ألا يعامل كمعاملة الشخص الذي يرتدي سترة مضيئة".

العباءة السوداء تعرض أرواح النساء للخطر

"درستُ الجودة وتعلمت دائما بأن أبحث عن الحلول لكل مشكلة"، هذا ما قالته البراهيم التي تقول إنها تهتم بالجودة، وتعمل استشارية في طب الأسرة، ولهذا رأت أن كثيراً من السعوديات اللاتي يرتدين العباءات السوداء يعرضن أرواحهن للخطر، لا سيما اللاتي يفضلن الرياضة في أوقات المساء.

الفكرة ستلقى رواجاً كبيراً في حال تطبيقها

وإذا ما تبنت الفكرة شركات صناعة العباءات وتطريزها فحتما ستلقى رواجاً كبيراً كغيرها من الموديلات المتعددة الأخرى للعباءات النسائية، ولهذا أظن أن الفكرة التي ينتقدها الناس الآن ستكون ناجحة في حال تطبيقها ووجودها في الأسواق. هذا بحسب الطبيبة التي ارتدت سترة مضيئة حين كانت في زيارة لمشروع مترو الرياض، ونشرتها كتجسيد لفكرتها التي تراهن عليها.