حضري لأسرتك سلطة الثومية، بمكونات غير مكلفة، وخطوات بسيطة، وقدميها لهم، مع فتة الشاورما، والبطاطس، والأرز بالكبدة، على طاولة الإفطار، وإليكِ الطريقة. المقادير: فصوص ثوم مفرومة ¼ كوب زيت زيتون 3 ملاعق نشا 1/2 كوب ماء Advertisements عصير ليمون طريقة التحضير: اخلطي الثوم، مع عصير الليمون وزيت الزيتون جيدًا. قلبي النشا في الماء البارد، ثن ارفعيهما على النار، حتى تتماسك.. ارفعي الخليط من على النار، وضيفي لها خليط الثوم، ثم اضربي المكونات جميعًا، بالخلاط، أو المضرب الكهربائي. اتركيها حتى تبرد، وقدميها. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الثومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.