فوائد بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس غنية بالمواد المغذية، وعادةً ما تكون حصة واحدة من بذور عباد الشمس المُقشرة، أي حوالي ربع كوب أو 4 ملاعق كبيرة كافية في اليوم لتحصل منها على عناصرها الغذائية، يستعرضها التقرير التالي:

صحة القلب

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من الدهون الصحية، فتمد الكمية الصحية منها 14 جرامًا من الدهون غير المشبعة والاحادية غير المشبعة.

تقول أخصائية التغذية المسجلة أليسا رومسي: "الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة في بذور عباد الشمس تظهر فائدة صحية واضحة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

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تزيد الشعور بالشبع

تحتوي بذور عباد الشمس على حوالي 6 جرام من البروتين و2.5 جرام من الألياف، وتقول رومسي: "تلعب الدهون والألياف والبروتين دورًا مهمًا في الشبع والشعور بالامتلاء".

فوائد بذور الشمر للتنحيف

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مضادة للالتهابات والأكسدة

البذور مليئة أيضًا بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين E الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وحمض الفوليك، والفوسفور مفتاح لصحة العظام، والسيلينيوم المضاد للأكسدة التي تحمي من تلف الخلايا، والمنغنيز، والنحاس، B6 وهو عنصر جيد للتطور المعرفي.

والزنك المهم لعملية التمثيل الغذائي والوظيفة المناعية.

أضرار بذور الشيا

غنية بالماغنسيوم

بذور عباد الشمس غنية بشكل ملحوظ بالماغنسيوم، وهو معدن يشارك في أكثر من 300 وظيفة جسدية مختلفة.

يقول اختصاصي التغذية المسجل برايان سانت بيير: "يمكن للماغنسيوم خفض ضغط الدم، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية". "إنه أيضًا عنصر حيوي للعظام ويساعد على تنظيم وظيفة الأعصاب والعضلات وتقلصها".

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