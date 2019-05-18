طريقة لف السمبوسك

المسبوسك من الأصناف الجانبية الشهية التي تزين سفرة رمضان، ولا يخلو أي بيت مصري من وجوده، ولكن تحتار كثير من ربات البيوت في طريقة لفه. ويقدم موقع "هُن" طريقة سهلة للف السمبوسك. طريقة عمل عجينة السمبوسك الطريقة جهزي مكونات الحشو، وعجين السمبوسك، وقليل من الماء وزيت غزير للقلي. تفرد عجين السمبويك على الطاولة، ويوضع في أحد أطرافها الحشو. يطوى العجين على الحشو من الشمال لليمين بحيث يكون شكل مثلث مثل الصور التالية. يطوى المثلث بالكامل مرة أخرى للجهة اليسرى. احرصي على لف المثلثات من اليمين للشمال والحفاظ على شكل الأضلاع. سحور اليوم.. سمبوسك بالبطاطس والزنجبيل Advertisements كرري الطوي حتى تنتهي العجين. الصقي الجزء الأخير من عجين السمبوسك فيها نفسها باستخدام نقطة ماء. كرري العملية مع كل العجين. تحضيرات رمضان.. طريقة عمل سمبوسك بالدجاج والجبن يقلى السمبوسك في زيت ساخن غزير على درجة حرارة متوسطة. يقدم كطبق جانبي مع الطعام. ​

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