الامارات | «ساعة رياضة» وفحوص مجانية في جزيرة العلم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ساعة رياضة» وفحوص مجانية في جزيرة العلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم «جزيرة العلم»، إحدى الوجهات السياحية في إمارة الشارقة، فعالية «ساعة رياضة»، التي تجمع بين الاستمتاع وممارسة تمارين اللياقة البدنية، وتستهدف جميع مقيمي وزوار إمارة الشارقة من مختلف الفئات العمرية، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك كل يوم إثنين خلال شهر رمضان المبارك.

وتشهد الفعالية التي تنظم تحت شعار «صحتي في رياضتي» بالتعاون مع «مستشفى الزهراء» بالشارقة و«فيتنيس فيرست»، إقبالاً مميزاً من قبل الجمهور الذي استمتع بالرياضات المقدمة، التي تتلاءم مع طبيعة الشهر الفضيل.

وتقدم الفعالية مجموعة متنوعة من الرياضات البدنية المختلفة، منها رياضة اليوغا وتمارين البيلاتس، إلى جانب تمارين اللياقة البدنية، لتعزيز أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية ضمن الحياة اليومية لأفراد المجتمع، وتشجيعهم على تخصيص ساعة واحدة على الأقل لممارسة الرياضة. وتوفر الفعالية لزوار الجزيرة عدداً من الفحوص الطبية المجانية مثل قياس كتلة الجسم، ونسبة السكر في الدم، وضغط الدم، ونصائح وإرشادات صحية قبل الإفطار، إلى جانب حملة «رمضان أمان» التي تنظمها «جمعية الإحسان الخيرية»، لتوزيع وجبات الإفطار على المشاركين. وخلال شهر رمضان المبارك، يمكن للزوار المشاركة في فعالية «ساعة رياضة» بين الخامسة والسادسة من مساء كل يوم إثنين.