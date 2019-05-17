بدلًا من الخاتم.. شاب يهدي حبيبه "كليته" للزواج منها

ربما تشبه السيناريوهات الدرامية، وقصص الحُب الأفلطوني، فدومًا ما يُثبت الحب أفعاله، وهكذا فعل الممرض " آلدو كاتالدي"، 27 عاما، من مدينة ليستر الإنجليزية، مع حبيبته "جيرالدين تشينغوشو"، 22 عاما، بعدما تقدم لخطبتها مؤخرًا، وقرر أن يهديها هدية ثمينة بدلًا من خاتم الزواج، تعبيرًا منه على حبه لها.

ولأن كثيرًا ما يولد الأمل من رحٍم المُعاناة، فكانت إصابة الفتاة مُصابة بالفشل الكلوي، دفع الأخير للاهتمام بها، بشكل يومي، لتحضير الطعام لها، ومساعدتها في ارتداء الملابس، والاطمئنان عليها، حتى باتت علاقتهما أشبه بالمحبين، وليست مجرد صداقة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذي ميرور"، فإن الفتاة تحتاج إلى غسيل للكلى يوميا، الأمر الذي دفعها لتنصحه بعدم التعلق بها، خاصة أنه لا أحد من أقاربها يمكنه التبرع لها، إلا إن " كاتالدي"، كان دومًا على الوعد، مؤكدًا إنه لن يتخلى عنها أبدًا.

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وبحسب المصدر، قرر" آلدو كاتالدي" اجتياز فحص توافق الأعضاء، وفي عيد ميلاد الأخيرة، الذي أُقيم بالبرتغال، تقدم آلدو لخطبتها

طالبًا منها الزواج، عقب تبرعه بها بكليته، لتُجيبها بقولها "وإذا افترقنا؟، ليرد على الفور:"على الأقل أكون قد أنقذت حياتك".

يذكر أن العملية تمت بنجاح في فبراير الماضي، ومن المُقرر أن يقام حفل زواجهما، أغسطس القادم.

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