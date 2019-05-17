جورج قرداحي عن معجباته: "بحترم مراتي وبناتي"

تحدث الإعلامي اللبناني جورج قرداحي عن وضع زوجته مع معجبيه في أنحاء الوطن العربي، وكيفية تعاملها معهم "أنا بحترم مراتي، وبخلي حاجز بين المعجبات وبيتي، وحميت بيتي، وعملتله حساب، ومجرحتش شعورهم، وبناتي بيغيروا عليا علشان كده بحبهم وبحترمهم، ومخلتش حاجة تخدش مشاعرهم".
وسأل "قرداحي"، الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، على شاشة "القاهرة والناس"، عن تعاملها مع معجبيها فقالت: "أنا وحشة جدا مع المعجبين، ولو حد جاب رقمي، أو حد بعتلي على الماسنجر بتعامل بشكل وحش جدا وبزعق، وبقول أنا ست متجوزة ومش بحب يكون ليا معجبين".
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