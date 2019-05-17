"امسحي بقى".. سمية الخشاب تحتفظ بصورها مع أحمد سعد رغم "مش هرجعله تاني"

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تصريحات عِدة أطلقتها الفنانة سمية الخشاب، عن طليقها الفنان أحمد سعد، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، كاشفة العديد من الخبايا والأسرار حول علاقتهما، وأسباب طلاقهما.
وذلك ردًا منها على تصريحات الأخير، الذي ظهر مؤخرًا في البرنامج نفسه، حيث اتهمها بـ "السرقة والنصب".
وعلى الرغم من تلك التطورات، إلا أن الفنانة ما زالت تحتفظ بصورها مع طليقها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الأمر الذي دفع متابعيها للتعليق على تلك الصور، معلقين: "امسحي بقى يا سمية"، "امسحي بقى الذكريات دي".
وكانت "الخشاب"، أكدت خلال حوارها قائلة: "مينفعش أرجع له تاني حتى لو أعلن ندمه، ده من رابع المستحيلات، هو زود الطين بلة، أنا مش عارفة ده هيعقل إمتى".
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