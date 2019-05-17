بالأسعار والأماكن.. تعرف على أشهر الخيام الرمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تعتبر الخيم الرمضانية واحدة من أشهر مظاهر الاحتفال لدى البعض في رمضان، إذ يفضلون تناول الإفطار والسحور مع العائلة والأصدقاء وسط أجواء رائعة من الأغاني والموسيقي والديكور الرمضاني.

ويستعرض لكم "مصراوى"، أسعار وأماكن بعض الخيم الرمضانية لسهرات السحور والإفطار، وهي كالتالي:

- خيمة كافيلوكة:

يمكنك الاستمتاع بتناول أطعمة مصرية وبدوية في مركب فلفلوكة، والجلوس والتصوير وسط الخضرة والطبيعة الساحرة في على النيل، بسعر 600 جنيه للإفطار.

العنوان: كورنيش النيل بجوار نايل كريستال

- خيمة ع الطاولة - جاليريا 40:

تعد من أرقي وأكبر الخيم، التي تقدم مجموعة من الأطعمة المختلفة وسط أجواء رمضانية تضم الموسيقي الشعبية، بحضور نجوم الفن، بسعر 250 جنيها.

العنوان: مول جاليريا 40 في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر

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- خيمة بريز:

تقدم بوفيه مفتوح بسعر 220 جنيها للفرد شاملة الخدمة والضريبة، أو سحور بحد أدنى 200 جنيه للفرد.

العنوان: القطامية هايتس الطريق الدائري - القاهرة الجديدة.

- خيمة ريفرسايد:

خيمة ريفر سايد من الخيم الرمضانية الشهيرة التي تقع على نهر النيل، ويمكنك تناول الإفطار وسط عروض ترفيهية مميزة، بسعر 190 جنيها للفرد الواحد.

العنوان: 16 شارع المنتزه في الزمالك

- خيمة "أو لالا":

تقدم الخيمة بوفيه مفتوح يحتوي على أكلات مصرية ولبنانية، مع الاستمتاع بتخت الشرقي والأغاني الرمضانية بسعر 250 جنيها للفرد والسحور 210 جنيهات.

العنوان: فندق فور سيزنز في فيروست مول.