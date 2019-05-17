وفاة "القطة العابسة"..أشهر وأغلى قطة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

توفيت "القطة العابسة" (Grumpy Cat) عن عمر سبع سنوات، صباح الثلاثاء 14 مايو، وهي إحدى أكثر القطط شهرة في العالم إن لم تكن أشهرها، وفق بيان نشرته الأسرة صاحبة القطة على صفحتها في "تويتر"، حسب ما جاء في صحيفة الإندبندنت العربية.

القطّة التي لاقت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وجهها العابس، ماتت "بين يدي أمها، تاباثا"، جرّاء "مضاعفات ناتجة من التهاب في المسالك البولية أصابها أخيراً"، وفق ما جاء في البيان، الذي أكّد أن القطّة لم تستطع التغلّب على المرض على الرغم من تلقيها العناية "من قبل أهم الاختصاصيين ومن عائلتها المحبة".

وكانت القطّة، التي تُدعى أساساً تاردار صوس، اشتهرت منذ سبتمبر (أيلول) 2012، حين انتشرت صورة لها بعدما حُمّلت على موقع "رديت" (Reddit) الأميركي، ظهر فيها وجهها العابس، الذي يُعيد أصحاب القطة سببه وسبب حجمها الصغير والارتعاش في سيرها إلى تقزّم يصيب فصيلتها من الهررة.

ملايين المتابعين والمعجبين

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وللقطة العابسة 8.5 مليون متابع في "فيسبوك" و2.5 مليون في "تويتر" و1.5 مليون في "انستجرام"، وهي ظهرت في عدد من الإعلانات والبرامج التلفزيونية حول العالم، كما أنشأ لها متحف "مدام توسو" في سان فرنسيسكو مجسماً من الشمع عام 2015.

كذلك، صُنع شراب قهوة مثلج تيمناً بالقطة، وأطلق عليه اسم "جرامبوتشينو" (Grumppuccino). وفي عام 2018 استحصلت الأسرة صاحبة القطة على مبلغ 710 آلاف دولار من الشركة المصنعة للمشروب، بعدما فازت بدعوى قضائية رفعتها ضدّها، بسبب بيعها منتجات "عابسة" أخرى، بينما لم يكن لها الحق باستخدام الاسم سوى في مشروب "جرامبوتشينو".

وقال أصحاب القطة في البيان الذي أُرفق بعبارة "بعض الأيام أكثر عبوساً من أيام أخرى"، إنّه "فضلاً عن كونها طفلتنا وفرداً عزيزاً في أسرتنا، ساعدت القطة العابسة ملايين الأشخاص حول العالم على الابتسام، حتى في الأوقات الصعبة. ستبقى روحها حية بين معجبيها في كل مكان".

وتفاعل معجبو القطة مع خبر وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرين عن حزنهم لسماع الخبر.