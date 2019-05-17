منها التمر.. 4 مشروبات مفيدة لمرضى السكر على الفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

لتجنب ارتفاع مستوى السكر بعد الإفطار، عليك اتباع بعض النصائح وتناول بعض المشروبات على مائدة الإفطار في رمضان.

تقدم الدكتورة نهلة مسعد استشاري التغذية العلاجية لـ"الخليج 365" أبرز أنواع المشروبات على الإفطار في رمضان:

التمر:

تناول بين 2 إلى 3 تمرات مع العصير قمر الدين على الإفطار ثم استرح لمدة 10 دقائق واستكمل طعامك حتى يستعد البنكرياس لاستقبال الأكلات والسكريات التي تدخل الجسم، وتعمل على هضمها بشكل سليم.

ويحتوي التمر المجفف على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يجعله مناسب جدًا لعدم الشعور بالعطش في رمضان.

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العرقسوس:

يعتبر من العصائر المفضلة لمرضى السكر لاحتوائه على الأملاح الطبيعية المعدنية التي تفيد الجسم منها البوتاسيوم والماغنسيوم ويعمل كلًا منهما على امتصاص الدهون، ويساعد مريض السكر من مشاكل السمنة ومضاعفاتها، ويساعد على شفاء جروح الصعب تلائمها بوقت أقل.

المياه:

يساعد أجهزة الجسم على العمل بوظائفها بشكل سليم لمرضى السكر، لذا ننصح بشرب من 6 إلى 8 أكواب يومية وبشكل متقطع، ويساعد على الوقاية من الجهاز البولي.

الحليب:

يحتوي الحليب على البوتاسيوم والكالسيوم لصحة الأسنان والعظام، يفضل دائمًا في رمضان الإفطار بالحليب بالبلح معًا لأن لهم فائدة مزدوجة عند الإفطار بهم على الريق بعد صيام رمضان، ليساعدا في تنظيم إفرازات الغدة الدرقيّة وتنشيطها، ويساعدان على تفتيت الحصى في الكلية، ويقللان من خطر الإصابة بالمرارة والنقرس عند مرضى السكر.