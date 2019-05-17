انت الان تتابع تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية كانت متجهة إلى مصر.. والسبب! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 06:50 مساءً - هبطت طائرة اضطرارياً في مطار مدينة أوديسا بالعاصمة كييف بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة ناسفة على متنها.

وأكدت الشرطة الأوكرانية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الطائرة كانت متجهة من مطار بوريسبول بالعاصمة كييف إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال مدير قسم الاتصالات بالشرطة، ياروسلاف تراكالو: إن "الشرطة وردها بلاغ من شركة خدمات الطيران الأوكرانية أوكرايروخا، عن هبوط الطائرة المتجهة من بوريسبول إلى شرم الشيخ في مطار أوديسا، جنوبي البلاد".

وبين تراكالو أن سبب الهبوط الاضطراري هو بلاغ من مجهول عن وجود قنبلة ناسفة على متن الطائرة، مؤكداً عدم وجود أية مواد متفجرة، بعد استخدام معدات الكشف عن المتفجرات وجلب الكلاب البوليسية إلى الموقع.