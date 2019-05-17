بالفيديو| ريهام عبد الغفور: لو عندي إجازة بقعد مع بابا والأولاد نتفرج على مسلسلاتي

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن روتين حياتها الشخصية خلال شهر رمضان، خلال مقطع فيديو، على الصفحة الرسمية لإحدى شركات الاتصالات الكبرى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت "ريهام"، في مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز الـ41 ثانية، إنها تعشق الطعام، خاصة "الرز بالخلطة" و"المكرونة بالبشاميل"، وكافة أنواع السلطات.

وأضافت الفنانة، أن "رمضان" فرصة جيدة لصلة الرحم، والإفطار مع العائلة، متابعة، أنها ترتبط بمواعيد تصوير عقب الإفطار، "ولو عندي إجازة بقعد مع بابا والأولاد نتفرج على المسلسل المفضل بالنسبة لنا، وغالبًا بيبقى اللي بشتغل فيه".

Advertisements

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، وسط تساؤل متابعيها عن علاقتها بالنجم عمرو دياب، لكي تظهر في الإعلان الرمضاني لشركة الاتصالات الكبرى، والذي يدور حول "حبايب وأصحاب الهضبة"، ومن أبرز التعليقات: "طيب هي ظهرت ليه في الإعلان يا جماعة"، و "علشان هي صاحبة دينا الشربيني يبقى تيجي إعلان الهضبة"، و "يا أستاذة ريهام حضرتك بتسببلنا رعب كل ما تطلعي بالبالطو الأحمر".

يشار إلى أن الفنانة ريهام عبد الغفور، تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "زي الشمس"، من بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، ومن تأليف مريم ناعوم، بجانب ظهورها في إعلان شركة اتصالات كبرى.

​