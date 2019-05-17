حلا شيحة تنشر صورة جديدة لابنها

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها بصحبها ابنها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
نشرت حلا الصورة عبر خاصية ستوري، وظهرت فيها برفقة ابنها الصغير "أحمد"، وأرفقت الصورة بتعليق "قبل الفطار مع أحمد ابني.. صوما مقبولا وإفطارا شهيا"، وظهرت حلا محتضنة ابنها، وهي مرتدية جاكت جينز وشيميز أسود، بينما ارتدى الطفل "تي شيرت" رمادي.
يذكر أن الفنانة حلا شيحة تحدثت في برنامج "حلوة رمضان"، عن انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، وقالت إنها أخذت أصفر اثنين من أولادها، وتركت له الكبار البالغين من العمر 10 و11 عاما، وهي مقتنعة تماما بالانفصال، بينما هي أيضا واثقة من أن هذا الوضع سيتغير، ولم شملها بأولادها جميعا سيحدث قريبا.
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