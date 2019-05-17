أغرب أزياء النجمات في ثالث أيام مهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - مازالت فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2019 مستمرة، ومعها تستمر اطلالات النجمات على السجادة الحمراء ، ومساء أمس شاهدنا أغرب أزياء النجمات وأكثرها ابتكارًا، حيث إنهنّ اخترن تصميمات لافتة من فساتين وبدلات رسمية وغيرها، وإليكِ أبرز الاطلالات.





ديبيكا بادوكون في تصميم دراماتيكي باللونين الأسود والأبيض:



شاهدنا نجمة بوليوود “ديبيكا بادوكون” Deepika Padukone أمس في اطلالة دراماتيكية لافتة اختارتها من “دنداس” Dundas، عبارة عن فستان مبتكر باللونين الأسود والأبيض، أكتافه بارزة ومزين بشريطة كبيرة باللون الأسود من الأمام، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود، وأقراطًا ماسية لافتة.







بيلا حديد في فستان كشكش من ديور:



أما بيلا حديد Bella Hadid المعروفة عادةً باطلالاتها اللافتة والمفعمة بالجاذبية ، فقد اختارت مساء أمس اطلالة رومانسية حالمة، حملت توقيع دار “ديور” Dior، عبارة عن فستان مصنوع من قماش التول الناعم باللون الأبيض، ومزين بطبقات من الكشكش، وقد اختارت مع اللوك أقراطًا وسوارًا ماسيًّا.







ساره سمبايو في بدلة باللون الفضي:



عارضة الأزياء الجميلة ساره سمبايو Sara Sampaio اختارت اطلالة لافتة بدت وكأنها مستوحاة من أفلام الفضاء، باللون الفضي، حملت توقيع مصمم الأزياء اللبناني “رامي قاضي” Rami Kadi، عبارة عن بدلة مؤلفة من جاكيت بليزر له ذيل طويل، مع بنطلون بقصة أرجل مستقيمة، وقد اختارت مع البدلة حذاءً باللون الفضي الميتالك، وعقدًا ماسيًّا طويلًا.

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علا فرحات في فستان مستوحى من الأميرات:



مدونة الموضة والفاشينيستا علا فرحات اختارت اطلالة مستوحاة من الأميرات في فستان من التول المطرز باللون الرمادي الهادئ من رامي العلي Rami Al Ali بقصة الكورسيه من الأعلى، ومع تنورة كبيرة ومنفوشة، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية عبارة عن أقراط وخاتم.







شاهدي أبرز اطلالات النجمات في مهرجان كان في اليوم الثالث، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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