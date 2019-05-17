أزياء محتشمة لإطلالة رمضانية مشرقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - تألقي في إفطاراتك الرمضانية واختاري عبايات وقفاطين بتصاميم شرقية فاخرة تزيّنها خيوط ذهبية تعكس مشهد غروب الشمس الساحر...



إعداد وتنسيق: ساره كيروز

تصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

مكان التصوير: Ocean Blue- جبيل

الملابس والإكسسوارات: Tony Ward, Madiyah Al Sharqi, Taller Marmo, Lirah, Atelier Nanou, Narinée, Amy Ghattas جلابية مطرّزة باللون الذهبي. السعر 500$

حذاء شبشب باللون الذهبي. السعر 100$

كلاهما من Atelier Nanou

عقد من Narinee. السعر 155$ فستان من Taller Marmo. السعر 1400$

حقيبة كلاتش مرصّعة. السعر 195$

أقراط بتصميم مختلف. السعر 25$

كلاهما من Atelier Nanou فستان من Tony Ward. السعر 6050$

عقد من Narinee. السعر 90$

حقيبة من Atelier Nanou. السعر 150$ Advertisements جلابية من Atelier Nanou. السعر 500$

أقراط من Narinee. السعر 115$ فستان من Tony Ward. السعر 5730$

أقراط من Amy Ghattas. السعر 700$ فستان من Madiya Al Sharqi. السعر 2000$

وشاح من Atelier Nanou. السعر 100$

أقراط من Narinee. السعر 95$ فستان من Lirah. السعر 560$

أقراط بتصميم مختلف. السعر 25$

حقيبة كلاتش باللون الذهبي. السعر 180$

كلاهما من Atelier Nanou

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