إطلالات صيفية من وحي نجمات انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 مايو 2019 05:46 مساءً - اقترب فصل الصيف ولاحظنا عددًا كبيرًا من صيحات الموضة الجديدة الخاصة بهذا الموسم، والتي مازلنا نحاول اكشتاف طرق تنسيقها واعتمادها، ولهذا وحتى نسهّل المهمة عليكِ اخترنا اطلالات صيفية من وحي نجمات انستقرام، لتستوحي منها بدوركِ أفكارًا مميزة تتألقين بها في مختلف المناسبات والمشاوير في صيف 2019، وإليكِ بعض الأمثلة.



دانييلا رحمة في اطلالة صيفية باللونين الأسود والأبيض:



نسقت دانييلا رحمة اطلالة صيفية مميزة لأحد المشاوير الصباحية، اختارت فيها تنورة ماكسي باللون الأسود، مزينة بالكشكش مع توب من دون أكمام بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض، وأكملت اللوك بصندل من دون كعب من “هرمس” Hermes، وشنطة يد من الجلد من “شانيل” Chanel ونظارات Cat-Eye بتصميم عصري.







ريم سعيدي في لوك صباحي صيفي:



شاهدنا ريم سعيدي مؤخرًا في اطلالة صيفية شبابية وعصرية، اعتمدت فيها موضة البليزر، حيث إنها نسقته مع تيشرت باللون الأبيض وبنطلون جينز كلاسيكي باللون الأزرق، وحذاء رياضي ضخم من “لويس فويتون” Louis Vuitton وأكملت اللوك بنظارات شمسية مستوحاة من التسعينيات مع عدسات صغيرة.

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فاليري أبو شقرا في اطلالة صيفية في الفستان القصير:



فاليري أبو شقرا نسقت اطلالة صيفية مميزة، جمعت فيها بين الأسلوب الشبابي والنمط الأنثوي الأنيق، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللون الزيتي بقصّة القميص، زينت خصره بحزام من الجلد باللون البني، وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي من “ديور” Dior.



اطلالات صيفية من وحي نجمات انستقرام، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

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